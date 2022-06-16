Выбравшиеся с "Азота" мирные жители сообщили о присутствии иностранных наемников на заводе

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Множество иностранных наемников находятся на химкомбинате "Азот" в Северодонецке, сообщили РИА Новости вырвавшиеся с завода мирные жители.

"Много наемников, очень много. Сколько их было, не знаю, они держались отдельно от остальных", – сообщила находившаяся два месяца в бомбоубежище у так называемой второй проходной "Азота" жительница города Анна.

По ее словам, они разговаривали в основном друг с другом, на английском и других иностранных языках.

Женщина отметила, что мирным жителями не разрешалось покидать бомбоубежище, родственников к ним не пускали.

Однако Анна вместе со своей невесткой Алиной и детьми смогли выбраться с завода 10 июня при ослаблении внимания военных ВСУ. "Мы прибежали к моему мужу. Муж нас забрал и привез сюда", – добавила женщина.

В настоящее время женщины находятся в соседнем селе Новая Астрахань.

12 июня посол ЛНР в России Родион Мирошник сообщил, что с "Азота" начали выходить мирные жители. По его словам, остатки украинских формирований удерживают несколько зданий в районе первой проходной.

Накануне Минобороны РФ объявило об открытии 15 июня гуманитарного коридора с предприятия в город Сватово ЛНР для эвакуации гражданских лиц.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

