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Политика

14:50

В МО РФ объявили об открытии гумкоридора с завода "Азот" 15 июня

политикабезопасность

Фото: ТАСС/Максим Кимерлинг

Вооруженные силы России откроют гуманитарный коридор для эвакуации гражданских лиц с химкомбината "Азот" в Северодонецке с 08:00 до 20:00 15 июня. Об этом заявил руководитель межведомственного координационного штаба России по гуманитарному реагированию на Украине генерал-полковник Михаил Мизинцев.

Коридор будет открыт в северном направлении, в город Сватово ЛНР.

Мизинцев подчеркнул, что ВС РФ и формирования Луганской Народной Республики гарантируют безопасную эвакуацию всех мирных граждан. По его словам, эвакуированных доставят в пункты временного размещения в составе гуманитарных колонн.

Ранее посол ЛНР в России Родион Мирошник сообщил, что с завода "Азот" в Северодонецке начали выходить мирные жители. По его словам, остатки украинских формирований удерживают несколько зданий в районе первой проходной. Мирошник добавил, что там иногда возникают перестрелки.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

Контакт с украинскими формированиями на заводе "Азот" установлен – представитель ЛНР

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Сюжет: Ситуация в Донбассе

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