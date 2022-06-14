В МО РФ объявили об открытии гумкоридора с завода "Азот" 15 июня

Фото: ТАСС/Максим Кимерлинг

Вооруженные силы России откроют гуманитарный коридор для эвакуации гражданских лиц с химкомбината "Азот" в Северодонецке с 08:00 до 20:00 15 июня. Об этом заявил руководитель межведомственного координационного штаба России по гуманитарному реагированию на Украине генерал-полковник Михаил Мизинцев.

Коридор будет открыт в северном направлении, в город Сватово ЛНР.

Мизинцев подчеркнул, что ВС РФ и формирования Луганской Народной Республики гарантируют безопасную эвакуацию всех мирных граждан. По его словам, эвакуированных доставят в пункты временного размещения в составе гуманитарных колонн.

Ранее посол ЛНР в России Родион Мирошник сообщил, что с завода "Азот" в Северодонецке начали выходить мирные жители. По его словам, остатки украинских формирований удерживают несколько зданий в районе первой проходной. Мирошник добавил, что там иногда возникают перестрелки.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

