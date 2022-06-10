ВСУ готовят провокацию в районе захоронения жертв чумы в Одессе – МО РФ

Фото: Москва 24/Роман Балаев
Вооруженные силы Украины готовят провокацию в районе захоронения жертв чумы в Одессе. Об этом сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев.
"Для этого в густонаселенном районе города вблизи станции техобслуживания областной скорой помощи, где расположено место захоронения жертв чумы, подразделения ВСУ планируют разместить комплекс ПВО или его макет", – рассказал он.
По его словам, в ходе данной провокации могут пострадать сотни мирных жителей. Генерал-полковник также отметил, что если ВКС РФ нанесут по комплексу удар, то Киев распространит в СМИ информацию о возникновении биологической опасности якобы по вине российских военных.
Мизинцев уточнил, что провокация готовится руководством одесской военной администрации совместно со специалистами 83-го центра информационно-психологических операций ВСУ.
Ранее министерство обороны РФ предупредило о планах ВСУ обстрелять Змиевскую тепловую электростанцию. Для этих целей украинские боевики разместили в Харьковской области артиллерийскую батарею. Провокация со стороны националистов рассчитана на то, чтобы обвинить ВС РФ в ударах по гражданской инфраструктуре.
В ведомстве добавили, что разрушение объектов ЧС приведет к тому, что население Харьковской, Полтавской и Сумской областей останется без электричества. Кроме того, будут обесточены сотни объектов жизнеобеспечения.
Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
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