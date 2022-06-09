ВСУ готовят провокацию в Харьковской области с артобстрелом Змиевской ТЭС – МО РФ

Фото: ТАСС/пресс-служба Минобороны РФ

Начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев сообщил, что ВСУ планируют обстрелять Змиевскую тепловую электростанцию. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Мизинцева, провокация со стороны националистов рассчитана на то, чтобы обвинить ВС РФ в ударах по гражданской инфраструктуре.

"Для ее реализации в Харьковской области подразделениями ВСУ развернута артиллерийская батарея с задачей произвести обстрел Змиевской тепловой электрической станции", – заявил представитель Минобороны РФ.

Начальник Национального центра управления обороной добавил, что разрушение объектов ЧС приведет к тому, что население Харьковской, Полтавской и Сумской областей останется без электричества. Кроме того, будут обесточены сотни объектов жизнеобеспечения.

Накануне министерство обороны РФ предупредило о возможности провокации Службы безопасности Украины с химическими веществами в городе Сумы. Кроме того, сообщалось о предполагаемых артиллерийских ударах.