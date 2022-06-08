В МО РФ заявили о подготовке СБУ провокации с химвеществами в Сумах

08 июня, 22:26
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Сотрудники Службы безопасности Украины готовят провокацию с химическими веществами в городе Сумы. Об этом заявил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.
Согласно сценарию Киева, отметил представитель Минобороны, подразделения ВСУ планируют нанести артиллерийские удары по приграничным районам России из населенных пунктов Сумской области. После же постановочного ответного огня сотрудники спецслужб намерены распылить сильнодействующие ядовитые вещества.
По словам Мизинцева, украинские военнослужащие и боевики территориальной обороны уже получили костюмы химической защиты. Кроме того, с ними проводятся тренировки по порядку действий при объявлении химической тревоги.
"Данный факт будет зафиксирован специалистами Организации по запрещению химического оружия и использован для последующего обвинения Вооруженных сил Российской Федерации в применении химического оружия против мирного населения", – добавил Мизинцев.
Он подчеркнул, что Вооруженные силы России не применяют химическое оружие, а все его запасы в стране уничтожены.
Ранее официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков рассказал, что группировка ВСУ несет в Донбассе значительные потери в живой силе, вооружении и военной технике. По его словам, только в ходе освобождения Святогорска потери ВСУ составили свыше 300 националистов, шесть танков, 15 боевых бронированных машин, 36 орудий полевой артиллерии и минометов, четыре установки "Град" и более 20 единиц автомобильной техники.
Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин
заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
Отряды ВСУ открыли огонь по поселку Ольгинка к северу от Волновахи
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации.
Следите за новостями: