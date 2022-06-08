В МО РФ заявили о подготовке СБУ провокации с химвеществами в Сумах

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Сотрудники Службы безопасности Украины готовят провокацию с химическими веществами в городе Сумы. Об этом заявил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

Согласно сценарию Киева, отметил представитель Минобороны, подразделения ВСУ планируют нанести артиллерийские удары по приграничным районам России из населенных пунктов Сумской области. После же постановочного ответного огня сотрудники спецслужб намерены распылить сильнодействующие ядовитые вещества.

По словам Мизинцева, украинские военнослужащие и боевики территориальной обороны уже получили костюмы химической защиты. Кроме того, с ними проводятся тренировки по порядку действий при объявлении химической тревоги.

"Данный факт будет зафиксирован специалистами Организации по запрещению химического оружия и использован для последующего обвинения Вооруженных сил Российской Федерации в применении химического оружия против мирного населения", – добавил Мизинцев.

Он подчеркнул, что Вооруженные силы России не применяют химическое оружие, а все его запасы в стране уничтожены.

Ранее официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков рассказал, что группировка ВСУ несет в Донбассе значительные потери в живой силе, вооружении и военной технике. По его словам, только в ходе освобождения Святогорска потери ВСУ составили свыше 300 националистов, шесть танков, 15 боевых бронированных машин, 36 орудий полевой артиллерии и минометов, четыре установки "Град" и более 20 единиц автомобильной техники.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин

заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

