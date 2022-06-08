Украинские националисты не дали спасателям и добровольцам потушить скит Святогорской лавры

Украинские националисты не дали спасателям и добровольцам потушить скит Всех Святых Земли Русской, который они сами же подожгли, отступая из Святогорска.

Как рассказали в Минобороны России, боевики открыли огонь на устрашение и никого не подпустили к горящей обители. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.