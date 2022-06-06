Зеленский признал сдачу в плен двух с половиной тысяч военных с "Азовстали"

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Президент Украины Владимир Зеленский признал, что в плен российским вооруженным силам сдались около 2,5 тысячи украинских военных с металлургического комбината "Азовсталь" в Мариуполе, передает РИА Новости.

"Владимир Зеленский подтвердил, что в плену у россиян находятся около 2,5 тысячи украинских военных с "Азовстали", – указывает издание "Страна.ua".

Вопрос обмена пленных стоит на контроле главного управления разведки Минобороны Украины и прорабатывается специальным объединенным органом.

20 мая министр обороны России Сергей Шойгу доложил Владимиру Путину о полном освобождении металлургического комбината "Азовсталь" и Мариуполя от украинских боевиков. Впоследствии ВС РФ обнаружили на "Азовстали" фургон с заминированными трупами.