Иностранное оружие и сожженную форму националистов нашли на "Азовстали"

Фото: ТАСС/Валентин Спринчак

В ходе следственных мероприятий сотрудники СК РФ нашли на территории завода "Азовсталь" в Мариуполе иностранное оружие и места, где сжигалась форма, сообщает РИА Новости.

Представители ведомства осмотрели разбитые позиции ВСУ, места расположения частей нацбатальона "Азов", а также производственные и административные площади предприятия.

В результате были обнаружены боекомплекты и оружие зарубежного производства, запасы продовольствия, поврежденные гаджеты и флеш-карты. В подвалах следователи нашли места уничтожения униформы, амуниции и вооружения украинских военных и нацполка "Азов".

20 мая министр обороны России Сергей Шойгу доложил Владимиру Путину о полном освобождении металлургического комбината "Азовсталь" и Мариуполя от украинских боевиков. Всего с 16 мая в плен сдались 2 439 нацистов батальона "Азов" и украинских военных, заблокированных на территории завода.

Ситуация осложнилась, когда в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.