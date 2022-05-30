В Норвегии заявили, что поставляют оружие Украине не по доброй воле – СМИ

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Решение Норвегии поставить Украине артиллерийские системы обусловлено не волей правительства королевства, а нажимом американского руководства. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на старшего научного сотрудника Норвежского института международных отношений Юлию Вильхельмсен.
По ее мнению, Норвегия хочет проявить солидарность с Украиной, поэтому отправка более мощного оружия – это логическое продолжение более ранних поставок. В то же время эксперт уверена, что за этим решением стоит не только добрая воля Осло.
"Вопрос, что посылает Норвегия, нужно рассматривать в разрезе шагов других стран НАТО и США. Надо отдавать себе отчет, что вклад Норвегии естественным образом вписывается в более масштабный вклад Вашингтона", – подчеркнула она.
Также Вильхельмсен усомнилась в утверждении, что у Осло нет другого выбора, кроме как наращивать военную помощь Киеву.
"Суверенные государства вполне вольны поступать так, как считают нужным", – заключила она.
На прошлой неделе глава Пентагона Ллойд Остин сообщил, что некоторые страны, включая Норвегию, объявили о передаче "критически необходимых артиллерийских систем и снарядов" Украине.
Ранее госсекретарь МИД Норвегии Эйвинд Вад Петерссон прокомментировал предложение премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого поделиться доходами от экспорта нефти и газа. По словам Петерссона, Норвегия считает целесообразным направить прибыль от продажи нефти и газа на решение внутренних проблем национальной экономики, в частности в Глобальный государственный пенсионный фонд.
Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
Норвегия должна поделиться с Украиной прибылью от продажи газа – премьер Польши
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