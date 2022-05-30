В МО РФ заявили о карательных рейдах нацбатальона "Кракен" в Харьковской области

Фото: ТАСС/Михаил Терещенко

Начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил о карательных рейдах боевиков нацподразделения "Кракен" в отношении подозреваемых СБУ в пророссийских настроениях в Харьковской области.

"В Харьковской области боевики националистического подразделения "Кракен", сформированного преимущественно из радикалов и выпущенных из тюрем насильников и убийц, проводят карательные рейды, в ходе которых так называемые эскадроны смерти по ночам врываются в дома местных жителей, подозреваемых СБУ в пророссийских настроениях, подвергают их физическому насилию и увозят в неизвестном направлении", – отметил он.

Он отметил, что судьба десятков задержанных остается неизвестной.

Ранее Михаил Мизинцев заявил, что украинские боевики готовят провокацию в Сумах с применением отравляющих веществ, чтобы обвинить в ней Вооруженные силы России.

Он подчеркнул, что неонацисты хотят обстрелять приграничную территорию РФ из жилого района Сум, спровоцировав российские подразделения на ответный удар, а после этого они планируют взорвать емкости с химически опасными веществами.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

