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Политика

30 мая, 22:05

В МО РФ заявили о карательных рейдах нацбатальона "Кракен" в Харьковской области

политика

Фото: ТАСС/Михаил Терещенко

Начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил о карательных рейдах боевиков нацподразделения "Кракен" в отношении подозреваемых СБУ в пророссийских настроениях в Харьковской области.

"В Харьковской области боевики националистического подразделения "Кракен", сформированного преимущественно из радикалов и выпущенных из тюрем насильников и убийц, проводят карательные рейды, в ходе которых так называемые эскадроны смерти по ночам врываются в дома местных жителей, подозреваемых СБУ в пророссийских настроениях, подвергают их физическому насилию и увозят в неизвестном направлении", – отметил он.

Он отметил, что судьба десятков задержанных остается неизвестной.

Ранее Михаил Мизинцев заявил, что украинские боевики готовят провокацию в Сумах с применением отравляющих веществ, чтобы обвинить в ней Вооруженные силы России.

Он подчеркнул, что неонацисты хотят обстрелять приграничную территорию РФ из жилого района Сум, спровоцировав российские подразделения на ответный удар, а после этого они планируют взорвать емкости с химически опасными веществами.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

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Сюжет: Ситуация в Донбассе

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