Устав трибунала по Донбассу разрабатывают Генпрокуратура ДНР и силовые ведомства РФ

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Устав международного трибунала над участниками ВФУ, причастными к совершению военных преступлений на территории Донбасса, разрабатывает генеральная прокуратура ДНР и силовые ведомства РФ. Об этом сообщила председатель комитета по уголовному и административному законодательству Народного совета ДНР Елена Шишкина.

"Мы надеемся, что до конца лета пройдут несколько промежуточных трибуналов и виновные будут привлечены к ответственности", – передает ее слова ТАСС.

По ее словам, однозначно будет Мариупольский трибунал, где будут рассматриваться также преступления, совершенные в Волновахе.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия приветствует разработку властями ДНР устава международного трибунала над националистами с завода "Азовсталь" в Мариуполе. Она подчеркнула, что совершенные националистами преступления не останутся безнаказанными.

Также заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко заявил, что организация международного трибунала по расследованию преступлений украинских нацистов является правильным решением.

Помимо этого, председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поддержал идею официальных лиц ЛНР о проведении трибунала по военным преступлениям Украины в Донбассе. Он рассказал, что комитет уже восемь лет фиксирует все преступления ВСУ и националистических формирований, совершенные в отношении мирного населения Донбасса.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

