Украинский суд вынес приговоры двум российским военнопленным

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Суд на Украине приговорил к тюремному заключению российских военнослужащих Александра Бобыкина и Александра Иванова, обвиняемых в нарушении законов и обычаев войны, сообщает РИА Новости.

Обоим назначили наказание в виде лишения свободы на 11 лет и 6 месяцев. Заседание транслировал сайт судебной власти Украины.

В ходе рассмотрения дела Бобыкин и Иванов признали свою вину. Обвинение просило для них максимальный срок по указанной статье – 12 лет лишения свободы. Защита настаивала на минимальном – 8 годах.

Это не первый приговор, вынесенный на Украине российским военнопленным. 23 мая суд в Киеве приговорил российского военнослужащего Вадима Шишимарина к пожизненному тюремному заключению. Прокуратура страны выдвинула россиянину обвинение в убийстве мирного жителя в Сумской области. Глава Крыма Сергей Аксенов обратил внимание на скорость, с которой было проведено расследование, и назвал дело сфабрикованным.

