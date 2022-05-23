Аксенов прокомментировал дело осужденного на Украине российского военного Шишимарина

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Глава Крыма Сергей Аксенов назвал сфабрикованным дело осужденного на пожизненный срок на Украине российского военнослужащего. По его словам, об этом говорит такое спешное решение суда.

"Скорость, с которой было проведено расследование и вынесен приговор, говорит сама за себя: дело сфабриковано, поиском доказательной базы никто не утруждался. Киевский режим торопится, понимая, что творить беззаконие ему осталось недолго", – написал он в своем телеграм-канале.

При этом Аксенов указал на необходимость вынесения приговоров военным ВСУ в ДНР и ЛНР в короткие сроки для защиты российских военнопленных.

По его словам, доказательств их вины в военных преступлениях достаточно, приговоры должны быть жесткими, включая пожизненное заключение и даже смертную казнь.



Глава республики призвал оставить надежду на возможность договориться о чем-либо с властями Украины и дать на их действия быстрый и решительный ответ.

23 мая суд в Киеве приговорил военнослужащего ВС РФ Вадима Шишимарина к пожизненному тюремному заключению. Прокуратура страны выступала с обвинением россиянина в убийстве мирного жителя в Сумской области.

Ранее заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко назвал организацию международного трибунала по расследованию преступлений украинских нацистов правильным решением.

Ситуауия осложнилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

