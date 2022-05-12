Суд в Гааге отказался рассматривать дело об убийствах беженцев на границе Белоруссии

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Международный суд в Гааге отказал белорусскому центру "Системная правозащита" в рассмотрении дела об убийствах беженцев на границе Польши и Белоруссии на основе свидетельств польского солдата Эмиля Чечко.

"Гаагский трибунал отказал в рассмотрении дела по факту свидетельств польского солдата Эмиля Чечко о массовых убийствах беженцев на польско-белорусской границе", – сообщается в телеграм-канале центра.

Польский солдат перешел границу в районе заставы Тушемля Гродненской пограничной группы вечером 16 декабря 2021 года. Он рассказал, что служил в 11-м Мазурском артиллерийском полку 16-й Поморской механизированной дивизии имени короля Казимира, части которой были переброшены на границу после обострения ситуации на границе с Белоруссией.

После прибытия на территорию Белоруссии Чечко подал запрос на получение политического убежища. Он также рассказал, что был свидетелем убийства волонтеров польскими силовиками. По словам военного, из польской армии он сбежал, так как больше не мог молчать о происходящем на территории Польши.

17 марта 2022 года Чечко нашли мертвым по месту проживания в Минске. Следователи рассматривали все вероятные версии случившегося, в том числе насильственный характер смерти.