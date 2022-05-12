Суд в Гааге отказался рассматривать дело об убийствах беженцев на границе Белоруссии

18:41
Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
Международный суд в Гааге отказал белорусскому центру "Системная правозащита" в рассмотрении дела об убийствах беженцев на границе Польши и Белоруссии на основе свидетельств польского солдата Эмиля Чечко.
"Гаагский трибунал отказал в рассмотрении дела по факту свидетельств польского солдата Эмиля Чечко о массовых убийствах беженцев на польско-белорусской границе", – сообщается в телеграм-канале центра.
Польский солдат перешел границу в районе заставы Тушемля Гродненской пограничной группы вечером 16 декабря 2021 года. Он рассказал, что служил в 11-м Мазурском артиллерийском полку 16-й Поморской механизированной дивизии имени короля Казимира, части которой были переброшены на границу после обострения ситуации на границе с Белоруссией.
После прибытия на территорию Белоруссии Чечко подал запрос на получение политического убежища. Он также рассказал, что был свидетелем убийства волонтеров польскими силовиками. По словам военного, из польской армии он сбежал, так как больше не мог молчать о происходящем на территории Польши.
17 марта 2022 года Чечко нашли мертвым по месту проживания в Минске. Следователи рассматривали все вероятные версии случившегося, в том числе насильственный характер смерти.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации.
Следите за новостями: