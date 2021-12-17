В Белоруссии заявили о попросившем убежища польском военнослужащем

Фото: ТАСС/EPA/BARTLOMIE

Польский военный, служивший на белорусской границе, попросил политического убежища в Белоруссии. Об этом сообщается в телеграм-канале Государственного пограничного комитета Белоруссии.

"В связи с несогласием с проводимой политикой Польши относительно миграционного кризиса и практикой негуманного обращения с беженцами военнослужащий попросил политического убежища в Белоруссии", – говорится в сообщении.

Там пояснили, что польский военнослужащий 1996 года рождения перешел границу в районе заставы Тушемля Гродненской пограничной группы вечером 16 декабря. Он сообщил, что служит в 11-м Мазурском артиллерийском полку 16-й Поморской механизированной дивизии имени короля Казимира, части которой были переброшены на границу.

Ситуация на польско-белорусской границе обострилась 8 ноября. Несколько тысяч нелегалов из стран Ближнего Востока предприняли попытку пересечь границу со стороны Белоруссии, чтобы оказаться на территории Польши.

Позже на этом фоне Польша официально уведомила Белоруссию о прекращении с 21 ноября грузового сообщения в железнодорожном пункте пропуска "Кузница". В Минске между тем пообещали решить проблему беженцев до конца текущего года.