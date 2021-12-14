Путин обсудил с Макроном обстановку на польско-белорусской границе

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Владимир Путин во время телефонного разговора с Эмманюэлем Макроном высказался в пользу обсуждения обстановки на белорусско-польской границе в прямых контактах ЕС с Минском. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Путин выразил надежду, что проблема с мигрантами будет решена в ближайшее время.

"Обращено внимание на нарушения Польшей и государствами Прибалтики международных обязательств по защите прав беженцев и необходимость урегулирования миграционного кризиса в соответствии с нормами гуманитарного права", – говорится в сообщении.

Также лидеры обсудили текущую ситуацию на Украине. Путин привел примеры нарушений Киевом Минских соглашений, а также обострения обстановки Западом на линии соприкосновения и увеличения Украиной количества оружия, создающего прямую угрозу РФ.

Президент РФ подчеркнул важность переговоров по исключению дальнейшего продвижения НАТО на восток и размещению на границе вооружений. Путин призвал власти Франции с пониманием отнестись к озабоченности России и принять участие в обсуждении этого вопроса.

Кроме того, лидеры обсудили положение дел в нагорно-карабахском урегулировании. По словам Путина, в регионе идет реализация мер по соблюдению режима прекращения огня, возвращению беженцев, восстановлению торгово-экономических и транспортных связей.

"Выражена надежда, что и намеченная на 15 декабря 2021 года встреча руководителей структур Евросоюза с Ильхамом Алиевым и Николом Пашиняном будет полезной. Поддержана целесообразность активизации работы по линии сопредседателей Минской группы ОБСЕ", – добавляется в сообщении.

Ранее президент Франции заявил, что планирует провести переговоры с Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. По словам Макрона, Франция, ФРГ, Великобритания, Италия и США едины в мнении, что через требовательный диалог с РФ необходимо выстроить процесс, который защитит суверенитет Украины, восстановит порядок в регионе и приведет к стабильности в Европе.

