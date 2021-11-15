Путин обсудил с Макроном ситуацию на границе Польши и Белоруссии

Фото: ТАСС/Алексей Никольский

Владимир Путин и Эммануэль Макрон провели телефонный разговор. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды".

В ходе переговоров лидеры обсудили ряд тем. В частности, был затронут вопрос миграционного кризиса на границе Белоруссии и Польши.

Во время обсуждения российский лидер обратил внимание на жестокое обращение польских пограничников с беженцами.

"Путин подчеркнул целесообразность обсуждения возникших проблем напрямую между руководством стран ЕС и Белоруссии", – говорится в сообщении.

В ходе беседы Путин и Макрон также затронули темы Донбасса и борьбы с коронавирусом. Кроме того, лидеры обсудили обстановку в Ливии и Нагорном Карабахе.

Ситуация на польско-белорусской границе обострилась 8 ноября. Несколько тысяч нелегалов из стран Ближнего Востока предприняли попытку пересечь границу со стороны Белоруссии, чтобы оказаться на территории Польши.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что миграционные службы Белоруссии принимают все меры для удержания ситуации с мигрантами на границе с Польшей в законном русле. Он отметил, что эта непростая ситуация ложится на плечи белорусских властей.

В свою очередь, президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал ситуацию с мигрантами на белорусской границе гуманитарной катастрофой.