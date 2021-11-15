Лукашенко подтвердил намерение жестко ответить на новые санкции ЕС

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко подтвердил, что на новые санкции ЕС из-за кризиса с мигрантами намерен ответить жестоко, и добавил, что дальше отступать стране некуда. Об этом сообщает агентство БелТА.

"Санкциями пугают. Они думают, что я буду шутить, что я ляпнул языком и все. Ничего подобного. Мы будем защищаться", – отметил белорусский лидер.

Лукашенко пояснил, что Евросоюз грозит новым санкционным пакетом из-за обвинений в сторону Минска в развязывании миграционного кризиса.

"Организовывать миграционный поток через Беларусь – это себе дороже. Мы никогда этим не занимались и заниматься не намерены", – сказал глава государства.

Ситуация на польско-белорусской границе обострилась 8 ноября. Несколько тысяч нелегалов из стран Ближнего Востока предприняли попытку пересечь границу со стороны Белоруссии, чтобы оказаться на территории Польши.

На видео попала группа из нескольких сотен человек, в числе которых были женщины и дети, с багажом следующие по трассе в Гродненской области Белоруссии. Министр – координатор спецслужб Польши Станислав Жарин заявлял, что мигранты движутся к границе Польши, чтобы массово вторгнуться в страну.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал ситуацию с мигрантами на белорусской границе гуманитарной катастрофой. При этом Владимир Путин заявил, что страны Запада сами виноваты в миграционном кризисе, который сформировался на границе Белоруссии и Польши. По мнению президента, речь идет о политических, военных и экономических аспектах.