Мигранты приблизились к КПП на границе Белоруссии и Польши

14:16
Фото: ТАСС/Пограничный комитет Белоруссии
К КПП на границе Белоруссии и Польши подошла группа мигрантов из стран Востока и Африки, ранее находившаяся в стихийном лагере. Об этом сообщает агентство Sputnik Беларусь в своем телеграм-канале.
"Первые мигранты уже в "Брузгах". Колонна растянулась примерно на километр. Некоторые беженцы только начинают выходить из лагеря", – говорится в сообщении.
Уточняется, что за колючей проволокой с польской стороны находятся силовики и водометы.
По словам представителя Гродненской пограничной группы Сергея Савчука, во время движения к "Брузгам" часть людей из лагеря самоорганизовалась. Он предположил, что это делается для того, чтобы обратить внимание на проблему, которая складывается на границе. Савчук также уточнил, что группа сопровождается белорусскими пограничниками для порядка перемещения в пограничной зоне.
Ситуация на польско-белорусской границе обострилась 8 ноября. Несколько тысяч нелегалов из стран Ближнего Востока предприняли попытку пересечь границу со стороны Белоруссии, чтобы оказаться на территории Польши.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что миграционные службы Белоруссии принимают все меры для удержания ситуации с мигрантами на границе с Польшей в законном русле. Он отметил, что эта непростая ситуация ложится на плечи белорусских властей.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал ситуацию с мигрантами на белорусской границе гуманитарной катастрофой.
Погранслужба Польши заявила, что мигранты готовят прорыв через границу
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: