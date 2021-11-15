Мигранты приблизились к КПП на границе Белоруссии и Польши

Фото: ТАСС/Пограничный комитет Белоруссии

К КПП на границе Белоруссии и Польши подошла группа мигрантов из стран Востока и Африки, ранее находившаяся в стихийном лагере. Об этом сообщает агентство Sputnik Беларусь в своем телеграм-канале.

"Первые мигранты уже в "Брузгах". Колонна растянулась примерно на километр. Некоторые беженцы только начинают выходить из лагеря", – говорится в сообщении.

Уточняется, что за колючей проволокой с польской стороны находятся силовики и водометы.

По словам представителя Гродненской пограничной группы Сергея Савчука, во время движения к "Брузгам" часть людей из лагеря самоорганизовалась. Он предположил, что это делается для того, чтобы обратить внимание на проблему, которая складывается на границе. Савчук также уточнил, что группа сопровождается белорусскими пограничниками для порядка перемещения в пограничной зоне.

Ситуация на польско-белорусской границе обострилась 8 ноября. Несколько тысяч нелегалов из стран Ближнего Востока предприняли попытку пересечь границу со стороны Белоруссии, чтобы оказаться на территории Польши.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что миграционные службы Белоруссии принимают все меры для удержания ситуации с мигрантами на границе с Польшей в законном русле. Он отметил, что эта непростая ситуация ложится на плечи белорусских властей.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал ситуацию с мигрантами на белорусской границе гуманитарной катастрофой.