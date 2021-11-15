Польша планирует построить стену на границе с Белоруссией

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К первой половине 2022 года Польша может построить заграждение на границе с Белоруссией, заявил замминистра внутренних дел и администрации страны Мачей Вонсик.

Он подчеркнул, что точные сроки строительства стены пока неизвестны.

"Мы хотим закончить эту инвестицию в первом полугодии будущего года. Было бы безответственным представлять какие-то конкретные сроки, пока еще не подписаны договоры", – цитирует замминистра News.ru.

Он также рассказал, что в настоящее время на границе находятся 4 000 пограничников, 2 000 полицейских и 15 000 солдат польской армии.

Ситуация на польско-белорусской границе обострилась 8 ноября. Несколько тысяч нелегалов из стран Ближнего Востока предприняли попытку пересечь границу со стороны Белоруссии, чтобы оказаться на территории Польши.

На видео попала группа из нескольких сотен человек, в числе которых были женщины и дети, с багажом следующие по трассе в Гродненской области Белоруссии. Министр – координатор спецслужб Польши Станислав Жарин заявлял, что мигранты движутся к границе Польши, чтобы массово вторгнуться в страну.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что миграционные службы Белоруссии принимают все меры для удержания ситуации с мигрантами на границе с Польшей в законном русле. Он отметил, что эта непростая ситуация ложится на плечи белорусских властей.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал ситуацию с мигрантами на белорусской границе гуманитарной катастрофой.

