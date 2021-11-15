Двум россиянам в Польше предъявили обвинение в организации нелегальной миграции

10:48
Фото: AP Photo/Czarek Sokolowski, file
Польская прокуратура предъявила обвинения двум россиянам в организации нелегальной перевозки выходцев из Ближнего Востока через Польшу в ФРГ, сообщает ТАСС.
Вместе с ними обвиняют одного гражданина Украины. По мнению прокурора Шленского отделения Управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией Национальной прокуратуры, речь идет о деятельности международной организованной преступной группы.
Отмечается, что двое граждан РФ нелегально проживали в Польше, а их третий сообщник, который является организатором процедуры, все еще находится в розыске с европейским ордером на арест. Им грозит до 8 лет лишения свободы.
Ситуация на польско-белорусской границе обострилась 8 ноября. Несколько тысяч нелегалов из стран Ближнего Востока предприняли попытку пересечь границу со стороны Белоруссии, чтобы оказаться на территории Польши.
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