Глава МИД Британии обвинила Россию в миграционном кризисе на польско-белорусской границе

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Ответственность за ситуацию с мигрантами на польско-белорусской границе лежит на России, завила глава МИД Великобритании Лиз Трасс изданию The Sunday Telegraph.
"Они (российские власти. – Прим. ред.) должны оказать давление на белорусские власти, с тем чтобы прекратить кризис и начать диалог", – заявила она.
Трасс также считает, что данный кризис был тщательно разработан, чтобы якобы отвлечь внимание от нарушения прав человека в Белоруссии.
По ее словам, Великобритания намерена оказать своим союзникам в регионе поддержку в ситуации с нелегальными мигрантами.
"Мы стоим бок о бок не только с Польшей, которая несет на себе всю тяжесть этого позорного искусственного миграционного кризиса, но и с другими странами <...> – Венгрией, Словакией и Чешской Республикой, а также с нашими друзьями в странах Балтии и Украине", – добавила она.
Ситуация на польско-белорусской границе обострилась 8 ноября. Несколько тысяч нелегалов из стран Ближнего Востока предприняли попытку пересечь границу со стороны Белоруссии, чтобы оказаться на территории Польши.
Ранее уполномоченный МИД РФ по вопросам прав человека, демократии и верховенства права Григорий Лукьянцев заявил, что Россия считает абсурдными обвинения из-за ситуации с беженцами. Он также раскритиковал европейские страны за нападки на белорусского лидера Александра Лукашенко и отметил, что происходящее с самими мигрантами игнорируется.
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