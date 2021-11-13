Обвинения в адрес РФ из-за ситуации на границе Белоруссии и ЕС абсурдны – МИД

Фото: ТАСС/Леонид Щеглов/БелТА

Уполномоченный МИД РФ по вопросам прав человека, демократии и верховенства права Григорий Лукьянцев заявил, что Россия считает абсурдными обвинения из-за ситуации с беженцами на границе Белоруссии и Польши. Об этом сообщает ТАСС.

"Все обвинения в этой связи адресуются одному государству, Белоруссии, хотя уже звучат и обвинения в том, что мы якобы приложили к этому руку, что вообще является абсурдным", – заявил представитель внешнеполитического ведомства.

Лукьянцев раскритиковал европейские страны за нападки на президента Белоруссии Александра Лукашенко и отметил, что происходящее с самими мигрантами игнорируется.

"То, что громко осуждалось в качестве реакции на те или иные сходки и манифестации при разгоне демонстраций мигрантов в каких-то других странах, то здесь действия европейских стран, граничащих с Белоруссией, либо вообще замалчиваются, либо говорится, что все это необходимые меры", – добавил уполномоченный МИД РФ по вопросам прав человека.

Отдельно Григорий Лукьянцев отметил, что правоохранительные структуры соседних с Белоруссией стран отказываются от сотрудничества в области урегулирования конфликта.

Ситуация на польско-белорусской границе обострилась 8 ноября. Несколько тысяч нелегалов из стран Ближнего Востока предприняли попытку пересечь границу со стороны Белоруссии, чтобы оказаться на территории Польши.