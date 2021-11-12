В Белоруссии опровергли заявления о помощи мигрантам с прорывом в Польшу

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Варшава распространяет заведомо ложные сведения о ситуации с мигрантами для дискредитации белорусских военнослужащих, заявили в госпогранкомитете Белоруссии РИА Новости.

В комитете подчеркнули, что Польша направила усилия на распространение ложной информации, а не на решение миграционного кризиса. В Белоруссии отметили, что беженцы подошли к польским заграждениям, чтобы попросить защиты.

"По истечении времени одному из мужчин стало плохо. Однако польская сторона вместо оказания помощи, о которой просили женщины и дети, продолжала равнодушно освещать группу беженцев стробоскопами и снимать происходящее на камеру", – рассказали в госпогранкомитете.

В комитете также добавили, что белорусские военнослужащие, которые прибыли к границе, не раз просили людей вернуться в страну. Дело в том, что помочь людям без нарушения границы было невозможно, так как мигранты находились на польской территории.

"Польша продолжает неприкрыто демонстрировать в ситуации с беженцами безнаказанность своих действий, явно нарушающих нормы международного права", – заключили в комитете.

Ранее сообщалось, что группа мигрантов прорвалась в Польшу из Белоруссии в пункте пропуска "Брузги". По предварительной информации, беженцы повредили ограждение из колючей проволоки.

Ситуация на польско-белорусской границе обострилась 8 ноября. Несколько тысяч нелегалов из стран Ближнего Востока предприняли попытку пересечь границу со стороны Белоруссии, чтобы оказаться на территории Польши.

На видео тогда попала группа из нескольких сотен человек, в числе которых были женщины и дети, с багажом следующие по трассе в Гродненской области Белоруссии. Министр – координатор спецслужб Польши Станислав Жарин заявлял, что мигранты движутся к границе Польши, чтобы массово вторгнуться в страну.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что миграционные службы Белоруссии, без сомнения, принимают все меры для удержания ситуации с мигрантами на границе с Польшей в законном русле. Он отметил, что эта непростая ситуация ложится на плечи белорусских властей.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал гуманитарной катастрофой ситуацию с мигрантами на белорусской границе.

