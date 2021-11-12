Группа мигрантов прорвалась из Белоруссии в Польшу

Фото: ТАСС/Рамиль Насибулин/БелТА

Группа мигрантов прорвалась в Польшу из Белоруссии в пункте пропуска "Брузги". Об этом сообщает телеграм-канал агентства Sputnik Беларусь.

По информации издания, беженцы повредили ограждение из колючей проволоки. Прорвавшиеся мигранты двигаются вдоль оборонительного заграждения.

В госпогранкомитете Белоруссии заявили РИА Новости, что группа беженцев перемещается вдоль государственной границы к стихийному лагерю на линии с Польшей. По информации представителя ведомства Антона Бычковского, пограничники насчитывают около 100 человек.

Официальный представитель Подляской комендатуры Пограничной стражи Польши Катажина Зданович при этом отметил, что число мигрантов на белорусско-польской границе постоянно растет. По его словам, на белорусской стороне в районе населенного пункта Кузница кочует уже более тысячи человек.

Ситуация на польско-белорусской границе обострилась 8 ноября. Несколько тысяч нелегалов из стран Ближнего Востока предприняли попытку пересечь границу со стороны Белоруссии, чтобы оказаться на территории Польши.

На видео тогда попала группа из нескольких сотен человек, в числе которых были женщины и дети, с багажом следующие по трассе в Гродненской области Белоруссии. Министр – координатор спецслужб Польши Станислав Жарин заявлял, что мигранты движутся к границе Польши, чтобы массово вторгнуться в страну.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что миграционные службы Белоруссии, без сомнения, принимают все меры для удержания ситуации с мигрантами на границе с Польшей в законном русле. Он отметил, что эта непростая ситуация ложится на плечи белорусских властей.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал гуманитарной катастрофой ситуацию с мигрантами на белорусской границе.

