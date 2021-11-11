В России считают действия Польши на границе с Белоруссией нарушением международных норм

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Своими действия по отношению к мигрантам на границе с Белоруссией Польша нарушает международные нормы, заявил первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.

Он также подчеркнул, что Россия и Белоруссия никаким образом не участвуют в доставке мигрантов на границу. По словам Полянского, у Москвы есть много вопросов к Евросоюзу относительно данного кризиса.

"У нас есть много вопросов к ним, и мы, безусловно, зададим их нашим коллегам", – приводит его слова ТАСС.

Полянский также заявил, что у Минска нет никаких оснований высылать мигрантов обратно в их родные страны, поскольку эти действия можно было бы расценивать как нарушение международных конвенций.

То, что Россия не причастна к миграционному кризису на польско-белорусской границе, ранее подчеркивал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он назвал подобные обвинения безосновательными.

Ранее представитель канцелярии президента Польши Якуб Кумох заявил, что авиакомпания Turkish Airlines на фоне обострения миграционного кризиса на польско-белорусской границе пообещала не брать на борт своих самолетов, летающих в Минск, граждан Ирака, Сирии и Йемена.

До этого польский премьер-министр Матеуш Моравецкий заявил, что власти республики рассматривают возможность отправлять нелегальных мигрантов на родину по процедуре реадмиссии.