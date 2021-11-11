Авиаэксперт спрогнозировал последствия возможных санкций против "Аэрофлота"

Власти Евросоюза обсуждают возможность ввести санкции против авиакомпании "Аэрофлот" в рамках очередного пакета ограничительных мер против Белоруссии. Информацию об этом распространило агентство Bloomberg. В Брюсселе "Аэрофлот" якобы связывают с перевозкой в Минск мигрантов из стран Ближнего Востока. Рассказываем, как россияне будут летать в Европу при худшем развитии событий.



Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Угрозы "Аэрофлоту"

В Евросоюзе начали изучать возможности введения санкций в отношении "Аэрофлота" в связи с миграционным кризисом на польско-белорусской границе. Об этом 10 ноября сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на неназванного чиновника ЕС.

Источник утверждает, что Евросоюз может объявить ограничительные меры вместе с Великобританией и США в начале декабря. Предположительно, помимо российской компании, санкции могут коснуться турецкого авиаперевозчика Turkish Airlines. В Брюсселе полагают, что обе компании якобы перевозят в Минск мигрантов из стран Ближнего Востока, которые затем пытаются перейти границу с Польшей.

В "Аэрофлоте" опровергли информацию об участии компании в организации массовой перевозки мигрантов в Белоруссию.





пресс-служба авиакомпании "Аэрофлот" Наша авиакомпания не выполняет регулярных рейсов в города Ирака и Сирии, а также рейсов по маршруту Стамбул – Минск. Чартерные рейсы по указанным направлениям также не выполняются.

В "Аэрофлоте" подчеркнули, что передвижение граждан Сирии, Ирака и Ирана через территорию России затруднено, потому что им требуется получить транзитную российскую визу. В компании заявили, что намерены защищать свои интересы, в том числе через суд.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил надежду, что идея Запада ввести санкции против российской авиакомпании из-за перевозки мигрантов в Белоруссию живет только в информационных вбросах.





Дмитрий Песков пресс-секретарь президента России Россия не имеет отношения к тому, что происходит на границе Белоруссии и Польши.

Песков напомнил о заявлении "Аэрофлота", что компания не занимается перевозкой мигрантов в Минск. При этом если какие-то авиакомпании и перевозят мигрантов в Белоруссию, то это не противоречит международным нормам, заключил представитель Кремля.

В случае введения санкций в отношении "Аэрофлота" Россия может закрыть воздушное пространство для самолетов западных авиакомпаний, заявил первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров. Сенатор также подчеркнул, что российский перевозчик не имеет никакого отношения к ситуации с мигрантами на белорусско-польской границе.



"Аэрофлот" может обратиться в суд после публикации агентства Bloomberg

Надуманные обвинения

Авиаэксперт, главный редактор портала Avia.ru Роман Гусаров с беседе с Москвой 24 назвал экономически неразумным шагом со стороны Евросоюза возможные санкции в отношении "Аэрофлота".





Роман Гусаров авиаэксперт, главный редактор Avia.ru Ответом могут стать контрсанкции для европейских авиакомпаний в виде ограничений транзитных полетов над Россией. Прежде всего в Азию – в Китай, Японию, в Южную Корею. Облететь можно, но это очень долго и дорого, огромные финансовые потери.

По словам Гусарова, ограничение транзита может произойти фактически в автоматическом режиме. Дело в том, что за пролеты над Россией европейские авиакомпании платят так называемые роялти, потому что "Аэрофлот" сам не использует эти маршруты. Но если российская авиакомпания окажется под санкциями, заплатить ей уже не удастся, следовательно, транзит из Европы в Азию через российское небо прервется, полагает специалист.

Авиаэксперт назвал абсолютно надуманными обвинения в адрес российского перевозчика. Версию, что авиакомпания могла завозить беженцев через Стамбул в Россию, специалист отмел.

"Категорически невозможно. Привезти неизвестных людей на территорию России в надежде, что они побегут на границу Евросоюза. А если они разбредутся по нашей стране, а если среди них террористы?" – подчеркнул эксперт.

Но даже при самом худшем развитии событий, если Евросоюз введет санкции против "Аэрофлота", россияне все же смогут летать в Европу, убежден Роман Гусаров.





Роман Гусаров авиаэксперт, главный редактор Avia.ru Есть страны в Европе, которые не присоединятся к санкциям. Например, транзитным пунктом может стать Сербия, которая не является членом Евросоюза. Финляндия хоть и член ЕС, но вполне может воздержаться от санкций, сохранить нейтралитет.

Страны, которые откажутся поддержать санкции в отношении "Аэрофлота", только выиграют, потому что перенаправят пассажирские потоки из Европы в Азию через себя. В целом же при такой ситуации на рынке авиаперелетов из России в Европу станет меньше прямых рейсов и больше маршрутов с пересадками, заключил Гусаров.

