"Аэрофлот" опроверг информацию о перевозке мигрантов в Белоруссию

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Информация об участии или содействии "Аэрофлота" в организации массовой перевозки мигрантов в Белоруссию не соответствует действительности, сообщили в авиакомпании ТАСС.
В авиакомпании отметили, что данное сообщение получило распространение в российских и зарубежных СМИ и вызвало большой резонанс.
"Аэрофлот" намерен защищать интересы компании и ее акционеров всеми возможными законными путями, в том числе оставляет за собой право на судебную защиту интересов компании", – сообщили в компании.
Ранее агентство Bloomberg сообщило, что в Евросоюзе рассматривают возможность введения санкций в отношении российской авиакомпании "Аэрофлот" из-за миграционного кризиса на польско-белорусской границе.
Сообщалось, что ограничительные меры могут быть объявлены в начале декабря. Под новые санкции могут подпасть физические и юридические лица, которые причастны к перевозке мигрантов к границам Евросоюза через Белоруссию.
Позже в Совфеде пригрозили Западу закрытием неба в случае введения санкций против "Аэрофлота". Первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров заявил, что РФ может принять решение о закрытии воздушного пространства для самолетов западных авиакомпаний в случае введения санкций в отношении авиакомпании.
Заместитель главы МИД РФ Александр Грушко отметил, что возможное введение санкций против российской компании "Аэрофлот" только ухудшит ситуацию и создаст препятствия для нормального диалога.
8 ноября несколько тысяч мигрантов из стран Ближнего Востока предприняли попытку пересечь границу Белоруссии и Польши с белорусской стороны. Польские власти обвинили белорусских коллег в перебросе нелегалов.
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