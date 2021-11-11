"Аэрофлот" опроверг информацию о перевозке мигрантов в Белоруссию

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Информация об участии или содействии "Аэрофлота" в организации массовой перевозки мигрантов в Белоруссию не соответствует действительности, сообщили в авиакомпании ТАСС.

В авиакомпании отметили, что данное сообщение получило распространение в российских и зарубежных СМИ и вызвало большой резонанс.

"Аэрофлот" намерен защищать интересы компании и ее акционеров всеми возможными законными путями, в том числе оставляет за собой право на судебную защиту интересов компании", – сообщили в компании.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что в Евросоюзе рассматривают возможность введения санкций в отношении российской авиакомпании "Аэрофлот" из-за миграционного кризиса на польско-белорусской границе.

Сообщалось, что ограничительные меры могут быть объявлены в начале декабря. Под новые санкции могут подпасть физические и юридические лица, которые причастны к перевозке мигрантов к границам Евросоюза через Белоруссию.

Позже в Совфеде пригрозили Западу закрытием неба в случае введения санкций против "Аэрофлота". Первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров заявил, что РФ может принять решение о закрытии воздушного пространства для самолетов западных авиакомпаний в случае введения санкций в отношении авиакомпании.

Заместитель главы МИД РФ Александр Грушко отметил, что возможное введение санкций против российской компании "Аэрофлот" только ухудшит ситуацию и создаст препятствия для нормального диалога.

8 ноября несколько тысяч мигрантов из стран Ближнего Востока предприняли попытку пересечь границу Белоруссии и Польши с белорусской стороны. Польские власти обвинили белорусских коллег в перебросе нелегалов.