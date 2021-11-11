В Совфеде пригрозили Западу закрытием неба в случае введения санкций против "Аэрофлота"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Самарин Евгений

Россия может принять решение о закрытии воздушного пространства для самолетов западных авиакомпаний в случае введения санкций в отношении "Аэрофлота", заявил первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров. Об этом сообщает РИА Новости.

Сенатор подчеркнул, что "Аэрофлот" не имеет никакого отношения к ситуации с мигрантами на белорусско-польской границе, которая послужила поводом для подготовки нового пакета санкций со стороны Евросоюза.

"Они любой ценой пытаются "укусить" Россию. <...> В случае введения санкций против "Аэрофлота" Россия может рассмотреть вопрос о запрете полетов западных авиакомпаний через территорию нашей страны", – сказал Джабаров.

По его словам, Россия предпримет зеркальные меры в качестве ответа на действия ЕС. Так, если санкции затронут конкретных должностных лиц "Аэрофлота", российские власти введут аналогичные ограничения в отношении должностных лиц западных авиакомпаний.

"Если введут санкции против нашей авиакомпании, мы введем аналогичные санкции против их компаний, которые очень сильно зависят от России в силу ее географического положения", – подчеркнул Джабаров.

По мнению парламентария, санкционные инициативы европейских политиков являются недальновидными и непродуманными.

"Это горячие головы, которые не просчитали последствия таких шагов. <...> Надеюсь, до этого не дойдет", – подытожил он.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что в Евросоюзе рассматривают возможность введения санкций в отношении российской авиакомпании "Аэрофлот" из-за миграционного кризиса на польско-белорусской границе.

По информации издания, ограничительные меры могут быть объявлены в начале декабря. Под новые санкции могут попасть физические и юридические лица, которые причастны к перевозке мигрантов к границам Евросоюза через Белоруссию.

8 ноября несколько тысяч мигрантов из стран Ближнего Востока предприняли попытку пересечь границу Белоруссии и Польши с белорусской стороны. Польские власти обвинили белорусских коллег в перебросе нелегалов.

