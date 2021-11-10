Эксперт прокомментировал ситуацию на границе Польши и Белоруссии

10 ноября, 21:04
Фото: AP Photo/Czarek Sokolowski
Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер оценил вероятные сценарии развития ситуации с мигрантами на границе Белоруссии и Польши. Об этом сообщает радиостанция "Комсомольская правда".
По словам Брутера, раньше европейские страны принимали беженцев, поэтому могли бы забрать к себе и тех, кто сейчас разбил лагерь на границе. При этом на данный момент нет причин полагать, что Польша впустит к себе беженцев.
Эксперт добавил, что остановить приток мигрантов сможет именно осознание того, что польскую границу не пересечь.
Отдельно Владимир Брутер подчеркнул, что Белоруссия и сама не хочет принимать у себя мигрантов, однако пропускает их с условием, что те покинут территорию.
8 ноября несколько тысяч мигрантов из стран Ближнего Востока предприняли попытку пересечь границу Белоруссии и Польши с белорусской стороны. Польские власти обвинили белорусских коллег в перебросе нелегалов.
Позднее стало известно, что две большие группы нелегальных мигрантов прорвались из Белоруссии в Польшу. На данный момент все нарушители границы задержаны.
Прорвавшихся в Польшу мигрантов задержали
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