Эксперт прокомментировал ситуацию на границе Польши и Белоруссии

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Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер оценил вероятные сценарии развития ситуации с мигрантами на границе Белоруссии и Польши. Об этом сообщает радиостанция "Комсомольская правда".

По словам Брутера, раньше европейские страны принимали беженцев, поэтому могли бы забрать к себе и тех, кто сейчас разбил лагерь на границе. При этом на данный момент нет причин полагать, что Польша впустит к себе беженцев.

Эксперт добавил, что остановить приток мигрантов сможет именно осознание того, что польскую границу не пересечь.

Отдельно Владимир Брутер подчеркнул, что Белоруссия и сама не хочет принимать у себя мигрантов, однако пропускает их с условием, что те покинут территорию.

8 ноября несколько тысяч мигрантов из стран Ближнего Востока предприняли попытку пересечь границу Белоруссии и Польши с белорусской стороны. Польские власти обвинили белорусских коллег в перебросе нелегалов.

Позднее стало известно, что две большие группы нелегальных мигрантов прорвались из Белоруссии в Польшу. На данный момент все нарушители границы задержаны.