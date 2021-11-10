Две большие группы нелегальных мигрантов прорвались из Белоруссии в Польшу – СМИ

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Фото: AP Photo/Czarek Sokolowski
Две большие группы нелегальных мигрантов смогли проникнуть на территорию Польши. Об этом в ночь на среду, 10 ноября, со ссылкой на пресс-секретаря Подляского отделения пограничной охраны Катажину Зданович сообщает радио "Белосток".
"Две группы мигрантов попали в Польшу с территории Белоруссии. Несколько десятков иностранцев прорвали ограждение в районе Крынок и Беловежи", – говорится в сообщении.
Уточняется, что некоторых нелегалов удалось вернуть на белорусскую сторону, остальных сейчас разыскивают.
По информации польского радио, спокойная ситуация сейчас вблизи пограничного перехода в Кузнице. Там лагерь разбили несколько сотен беженцев.
"По данным польских служб, сегодня мигранты получали питание от белорусов. У иностранцев есть палатки, спальные мешки, а вечером они разжигают костры, чтобы согреться. За ними постоянно следят белорусские службы", – сказано в публикации.
Ранее врио министра иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что Евросоюз готов расширить и ужесточить санкции против властей Белоруссии в связи с наплывом мигрантов к границе с Польшей.
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