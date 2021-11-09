Лукашенко заявил, что в ЕС действует мафиозная группа по транзиту мигрантов

18:37
Фото: ТАСС/Леонид Щеглов/"БелТА"
Александр Лукашенко заявил, что в странах ЕС действует мафиозная группа по транзиту мигрантов с Ближнего Востока через Белоруссию.
"Там в самолет посадят, самолет сюда прилетит, здесь их возьмут, на границу отвезут, через границу переведут, и там их принимают уже свои <...>. И все за деньги", – цитирует Лукашенко агентство Sputnik.
Белорусский лидер подчеркнул, что подобные услуги дорого оплачиваются.
"Это же не бедные люди едут оттуда. А если и бедные, то им собрали деньги. И мы эту цепочку полностью отслеживаем", – подчеркнул он, уточнив, что такими перебросками занимается огромная структура с ячейками в Германии, Франции и других странах.
Накануне несколько тысяч мигрантов из стран Ближнего Востока предприняли попытку пересечь границу Белоруссии и Польши с белорусской стороны. В Сети появилось видео, на котором запечатлена большая группа людей с багажом, следующая по трассе в Гродненской области Белоруссии.
Сообщалось, что польская сторона обвинила белорусские власти в переброске нелегальных мигрантов.
Позже погранкомитет Белоруссии сообщил, что на границе остаются более двух тысяч беженцев. При этом пресс-секретарь польского правительства заявил, что в непосредственной близости от границы Польши находятся от 3 до 4 тысяч человек. Мигранты установили палатки и зажгли костры.
После этого президент Белоруссии прокомментировал ситуацию, происходящую с мигрантами, назвав шантажом борьбу Польши против беженцев.
Путин обсудил с Лукашенко ситуацию на белорусско-польской границе
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