Лукашенко заявил, что в ЕС действует мафиозная группа по транзиту мигрантов

Фото: ТАСС/Леонид Щеглов/"БелТА"

Александр Лукашенко заявил, что в странах ЕС действует мафиозная группа по транзиту мигрантов с Ближнего Востока через Белоруссию.

"Там в самолет посадят, самолет сюда прилетит, здесь их возьмут, на границу отвезут, через границу переведут, и там их принимают уже свои <...>. И все за деньги", – цитирует Лукашенко агентство Sputnik.

Белорусский лидер подчеркнул, что подобные услуги дорого оплачиваются.

"Это же не бедные люди едут оттуда. А если и бедные, то им собрали деньги. И мы эту цепочку полностью отслеживаем", – подчеркнул он, уточнив, что такими перебросками занимается огромная структура с ячейками в Германии, Франции и других странах.

Накануне несколько тысяч мигрантов из стран Ближнего Востока предприняли попытку пересечь границу Белоруссии и Польши с белорусской стороны. В Сети появилось видео, на котором запечатлена большая группа людей с багажом, следующая по трассе в Гродненской области Белоруссии.

Сообщалось, что польская сторона обвинила белорусские власти в переброске нелегальных мигрантов.

Позже погранкомитет Белоруссии сообщил, что на границе остаются более двух тысяч беженцев. При этом пресс-секретарь польского правительства заявил, что в непосредственной близости от границы Польши находятся от 3 до 4 тысяч человек. Мигранты установили палатки и зажгли костры.

После этого президент Белоруссии прокомментировал ситуацию, происходящую с мигрантами, назвав шантажом борьбу Польши против беженцев.

