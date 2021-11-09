Правительство Литвы одобрило введение режима ЧП на границе с Белоруссией из-за мигрантов

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Правительство Литвы решило объявить режим чрезвычайного положения на границе с Белоруссией из-за мигрантов. Об этом сообщает портал LRT.

Решение о режиме ЧП должен утвердить парламент.

"Этот шаг был предпринят в ответ на попытки сотен мигрантов насильственно въехать в Польшу из Белоруссии, что привело к столкновениям с польскими силами безопасности в понедельник. Варшава заявляет, что приток организован минским режимом", – говорится в сообщении.

Кроме того, Литва привела войска на границе с Белоруссией в состояние повышенной готовности.

Ранее появилось видео, на котором группа из нескольких сотен человек, в числе которых есть женщины и дети, с багажом следует по трассе в Гродненской области Белоруссии. Министр – координатор спецслужб Польши Станислав Жарин заявил, что мигранты движутся к границе Польши, чтобы массово вторгнуться в страну.

По данным госпогранкомитета Белоруссии, на границе находятся свыше 2 000 беженцев. Польская же сторона заявляет о 3 000–4 000 незаконных мигрантов.

Польша перебросила к границе антитеррористические подразделения. Замминистра внутренних дел и администрации республики Мачей Вонсик рассказал, что польские службы наблюдали за ситуацией несколько дней, знали, что и когда произойдет.

Официальный представитель госпогранкомитета Белоруссии Антон Бычковский заявил, что мигранты хотят попасть в Польшу, чтобы подать прошение о предоставлении статуса беженца в ЕС. По его словам, на границе двух стран сейчас находятся женщины и дети, которые не ведут себя агрессивно и не представляют угрозу безопасности.

