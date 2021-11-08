Польша перебросила на границу с Белоруссией антитеррористические подразделения

Фото: телеграм-канал Mash
Польша перебросила антитеррористические подразделения на границу с Белоруссией. Об этом рассказал замминистра внутренних дел и администрации республики Мачей Вонсик.
По его словам, на месте уже развернули дополнительные патрули Пограничной стражи. На границе также находятся 12 тысяч солдат Войска Польского.
Вонсик считает, что такое количество силы достаточно для сохранения порядка на польской стороне.
"Польские службы наблюдали за ситуацией несколько дней, знали, что в этом месте произойдет такая ситуация. Мало того, мы знали приблизительный срок, когда это должно было произойти. Мы были к этому готовы", – цитирует замминистра внутренних дел РИА Новости.
Официальный представитель госпогранкомитета Белоруссии Антон Бычковский заявил, что мигранты хотят попасть в Польшу, чтобы подать прошение о предоставлении статуса беженца в ЕС.
По его словам, на границе двух стран сейчас находятся женщины и дети, которые не ведут себя агрессивно и не представляют угрозу безопасности.
"По рассказам самих беженцев, они самоорганизовались в такую многочисленную группу, чтобы исключить насильственное вытеснение польской стороной, а также привлечь внимание международной общественности к действиям Польши в части несоблюдения прав человека", – отметил Бычковский.
Ранее появилось видео, на котором группа из нескольких сотен человек, в числе которых есть женщины и дети, с багажом следует по трассе в Гродненской области Белоруссии. Министр – координатор спецслужб Польши Станислав Жарин заявил, что мигранты движутся к границе Польши, чтобы массово вторгнуться в страну.
В белорусском погранкомитете же подтвердили информацию о движении мигрантов к границе. По их словам, пограничная стража Польши не раз отчитывалась о вытеснении тысячи мигрантов к границе с Белоруссией.
Белоруссия усилила охрану границы с Польшей из-за большой группы беженцев
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