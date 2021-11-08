В Кремле прокомментировали ситуацию с беженцами на границе Белоруссии и Польши

Фото: ТАСС/dpa/picture-alliance/Patrick Pleul

Миграционные службы Белоруссии, без сомнения, принимают все меры для удержания ситуации с мигрантами на границе с Польшей в законном русле. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он отметил, что эта непростая ситуация ложится на плечи белорусских властей.

"Конечно, не сомневаемся и в том, что учитываются соображения и возможной обеспокоенности в связи с тем, что мигранты могут перетекать на нашу территорию", – цитирует Пескова РИА Новости.

Ранее появилось видео, на котором группа из нескольких сотен человек, в числе которых есть женщины и дети, с багажом следует по трассе в Гродненской области Белоруссии. Министр – координатор спецслужб Польши Станислав Жарин заявил, что мигранты движутся к границе Польши, чтобы массово вторгнуться в страну.

В белорусском погранкомитете же подтвердили информацию о движении мигрантов к границе. По их словам, пограничная стража Польши не раз отчитывалась о вытеснении тысячи мигрантов к границе с Белоруссией.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал гуманитарной катастрофой ситуацию с мигрантами на белорусской границе.

