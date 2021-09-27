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Политика

13:04

Лукашенко назвал ситуацию с мигрантами на белорусской границе гуманитарной катастрофой

политика за рубежом

Фото: телеграм-канал "Пограничный комитет Беларуси"

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал гуманитарной катастрофой ситуацию с мигрантами на белорусской границе, сообщает ТАСС.

"Давайте посоветуемся, как дальше будем работать. Это же не дело, что люди страдают. Ну да, одели, накормили их, дрова отвезли им туда, палатки какие-то передали. Но зимой они же замерзнут", – подчеркнул он.

Лукашенко добавил, что сопредельные страны-соседи ввели чрезвычайное положение. По его мнению, это делается, чтобы никто не знал, как там умирают люди.

Ранее президент Белоруссии заявил, что Польша устроила пограничный конфликт, вывезя на белорусско-польскую границу со своей территории мигрантов из Афганистана. Также он рассказал, что мигранты, перешедшие границу Белоруссии, двое-трое суток находились там без воды и еды под открытым небом.

До этого государственный пограничный комитет Белоруссии сообщал, что польская сторона начала доставлять к белорусской границе беженцев. Инцидент произошел на участке пограничной заставы Беляны.

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