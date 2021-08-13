Минск сообщил, что Польша начала доставлять к белорусской границе беженцев

Фото: телеграм-канал "Пограничный комитет Беларуси"

Польская сторона начала доставлять к белорусской границе беженцев. Об этом сообщил государственный пограничный комитет Белоруссии в своем телеграм-канале.

"Сегодня, 13 августа, со стороны Польши к белорусской границе была организованно доставлена группа иностранцев. Случай произошел на участке пограничной заставы Беляны", – говорится в сообщении.

В ведомстве также пояснили, что польские пограничники не пользуются таким автомобилем, на котором доставили беженцев. Он принадлежит Вооруженным силам Польши.

Ранее сообщалось, что в Литве образовался жесткий миграционный кризис в связи с проникновением в страну большого числа нелегалов через границу с Белоруссией. В МИД республики отвергли обвинения в создании конфликтной ситуации.

Как сообщалось позднее, среди мигрантов, нелегально пересекающих белорусско-литовскую границу, есть россияне. Об этом рассказал заместитель министра иностранных дел Литвы Мантас Адоменас.