Минск отверг обвинения ЕС в создании миграционного кризиса на границе с Литвой

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МИД Белоруссии считает бездоказательными обвинения высокопоставленных представителей Евросоюза в создании Минском миграционного кризиса на границе с Литвой, сообщает ТАСС.

Пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз подчеркнул, что это противоречит действительности.

"Мы внимательно читаем все подобные заявления и никак не можем найти в них ни подлинное желание решать проблему, ни логику или здравый смысл. Лишь шаблонные бездоказательные обвинения и угрозы", – сказал он.

Ранее верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель обвинил Минск в направлении миграционного потока в Литву.

Позже стало известно, что Литве будет оказана срочная помощь из-за сильного миграционного давления на границе с Белоруссией. Вмешательство якобы будет произведено со стороны Европейского пограничного агентства.

Отмечалось, что на место будут направлены пограничники, патрульные машины и спецофицеры. В их задачи будет входить проведение собеседований с мигрантами. Вильнюс за первую неделю июля зафиксировал порядка 800 незаконных переходов.