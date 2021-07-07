Литва намерена построить стену на границе с Белоруссией, чтобы сдержать мигрантов

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Литва намерена построить стену на границе с Белоруссией и задействовать армию для ее патрулирования, чтобы остановить поток мигрантов. Об этом заявила премьер-министр страны Ингрида Шимоните.

"Мы начнем строить дополнительный физический барьер, разделяющий Литву и Белоруссию, что станет очевидным знаком и определенным сдерживающим фактором для тех, кто организует потоки нелегальной миграции", – приводит ее слова агентство Reuters.

Ранее президент Белоруссии заявил, что страна по договоренности с Россией может открыть сухопутные границы для желающих привиться российской вакциной "Спутник V".

Речь шла о нескольких погранпереходах, которые расположены в том числе на границе с Польшей, Литвой и Украиной. Белорусский лидер объяснил, что там обустроят специальные палатки для проведения вакцинации.

