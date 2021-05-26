Недоброжелатели Белоруссии извне преступили множество красных линий – Лукашенко

10:42
Фото: ТАСС/EPA/PAVEL ORLOVSKIY/POOL
Александр Лукашенко заявил, что недоброжелатели Белоруссии извне преступили множество красных линий. Об этом сообщает агентство БелТА.
По его словам, как и прогнозировалось, они изменили методы атаки на государство.
"Они преступили множество красных линий, перешли границы здравого смысла и человеческой морали", – сказал белорусский лидер.
Ранее сообщалось, что основатель признанного экстремистским белорусского оппозиционного телеграм-канала Nexta Роман Протасевич был задержан полицией в аэропорту Минска. Блогер летел на самолете компании Ryanair из Афин в Вильнюс, который следовал через территорию Белоруссии. Лайнер экстренно посадили в аэропорту Минска в связи с сообщением о "минировании".
Протест в связи с инцидентом выразили представители ряда европейских стран, среди которых Австрия, Германия, Польша, Литва и другие.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: