Недоброжелатели Белоруссии извне преступили множество красных линий – Лукашенко

Фото: ТАСС/EPA/PAVEL ORLOVSKIY/POOL

Александр Лукашенко заявил, что недоброжелатели Белоруссии извне преступили множество красных линий. Об этом сообщает агентство БелТА.

По его словам, как и прогнозировалось, они изменили методы атаки на государство.

"Они преступили множество красных линий, перешли границы здравого смысла и человеческой морали", – сказал белорусский лидер.

Ранее сообщалось, что основатель признанного экстремистским белорусского оппозиционного телеграм-канала Nexta Роман Протасевич был задержан полицией в аэропорту Минска. Блогер летел на самолете компании Ryanair из Афин в Вильнюс, который следовал через территорию Белоруссии. Лайнер экстренно посадили в аэропорту Минска в связи с сообщением о "минировании".

Протест в связи с инцидентом выразили представители ряда европейских стран, среди которых Австрия, Германия, Польша, Литва и другие.