Глава ЕК призвала применить санкции к ответственным за инцидент с самолетом в Минске

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К ответственным за инцидент с посадкой самолета Ryanair в Минске нужно применить санкции. Такое мнение высказала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Спикер заявила, что действия режима в Белоруссии должны иметь последствия.

"К лицам, ответственным за угон самолета Ryanair, должны быть применены санкции", – подчеркнула фон дер Ляйен в своем Twitter.

Глава Евроуомиссии также отметила необходимость немедленно освободить основателя признанного экстремистским белорусского оппозиционного телеграм-канала Nexta Романа Протасевича.

Протасевич был задержан полицией в аэропорту Минска в воскресенье, 23 мая. Блогер летел на самолете компании Ryanair из Афин в Вильнюс, который следовал через территорию Белоруссии. Лайнер экстренно посадили в аэропорту Минска в связи с сообщением о минировании.

Протест в связи с инцидентом выразили представители ряда европейских стран, среди которых Австрия, Германия, Польша, Литва и другие.