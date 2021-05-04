Лукашенко массово лишил званий бывших белорусских силовиков

Фото: ТАСС/Дмитрий Астахов

Президент Белоруссии Александр Лукашенко единым указом лишил воинских и специальных званий более 80 бывших военнослужащих и сотрудников некоторых силовых ведомств. Об этом сообщает ТАСС.

Как отметили в президентской пресс-службе, отдельные сотрудники и военнослужащие нагнетали протестные настроения во время обострения общественно-политической обстановки в стране.

Некоторые из них принимали участие в несанкционированных мероприятиях, размещали в Сети экстремистские материалы, призывали к радикальным действиям, публиковали личные данные государственных служащих, журналистов, сотрудников правоохранительных органов, выступали с обвинениями, оскорблениями и угрозами в их адрес.

Кроме того, в пресс-службе заявили, что ряд военнослужащих проявлял неуважение к государственным символам, выбрасывая свои служебные удостоверения.

"В отношении ряда из них возбуждены и расследуются уголовные дела, в том числе за организацию актов терроризма", – подчеркнули в пресс-службе.

Ранее Лукашенко сообщил, что в отношении него и его семьи готовилось покушение по приказу спецслужб США.

Российские и белорусские силовики на тот момент задержали группу террористов, которая планировала осуществление военного переворота в Белоруссии по отработанному сценарию "цветных революций" с привлечением местных и украинских националистов. Информацию подтвердили в ФСБ.