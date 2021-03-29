Участок Калужско-Рижской линии метро временно закрыт

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

В мире

00:37

В Белоруссии начнут увольнять за призывы к забастовкам

за рубежом

Фото: ТАСС/Виктор Драчев

В Белоруссии планируют принять изменения в законодательство, предусматривающие расторжение контракта с работниками за призывы к забастовкам.

Как указал заместитель госсекретаря Совета безопасности Белоруссии Александр Рахманов, увольнения предусмотрены за стачки, не связанные с трудовыми спорами.

"Мы предусмотрели и предлагаем дополнительные основания к расторжению контракта по инициативе нанимателя с людьми, которые такой деструктивной деятельностью занимаются", – сказал он.

По мнению Рахманова, в 2020 году была широко распространена "тематика так называемых незаконных забастовок", когда "ни о каком трудовом споре речи не шло".

"Принимались меры для того, чтобы расшатать коллективы, чтобы приостановить или вообще остановить работу предприятия", – заявил он в эфире телеканала "Беларусь-1".

Заместитель госсекретаря полагает, что это делалось для того, чтобы "в дальнейшем поделить рынки, в том числе зарубежные, на которых продукция наших предприятий пользуется спросом".

Госавтоинспекция Минска ранее заявила, что автомобилисты, которые сигналят в знак протеста во время акций, будут лишаться прав.

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать