В Белоруссии начнут увольнять за призывы к забастовкам

Фото: ТАСС/Виктор Драчев

В Белоруссии планируют принять изменения в законодательство, предусматривающие расторжение контракта с работниками за призывы к забастовкам.

Как указал заместитель госсекретаря Совета безопасности Белоруссии Александр Рахманов, увольнения предусмотрены за стачки, не связанные с трудовыми спорами.

"Мы предусмотрели и предлагаем дополнительные основания к расторжению контракта по инициативе нанимателя с людьми, которые такой деструктивной деятельностью занимаются", – сказал он.

По мнению Рахманова, в 2020 году была широко распространена "тематика так называемых незаконных забастовок", когда "ни о каком трудовом споре речи не шло".

"Принимались меры для того, чтобы расшатать коллективы, чтобы приостановить или вообще остановить работу предприятия", – заявил он в эфире телеканала "Беларусь-1".

Заместитель госсекретаря полагает, что это делалось для того, чтобы "в дальнейшем поделить рынки, в том числе зарубежные, на которых продукция наших предприятий пользуется спросом".

Госавтоинспекция Минска ранее заявила, что автомобилисты, которые сигналят в знак протеста во время акций, будут лишаться прав.