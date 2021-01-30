Власти Белоруссии планируют признать красно-белый флаг экстремистским

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Генпрокуратура Белоруссии планирует признать бело-красно-белый флаг, который используется в качестве символики оппозиции, экстремистским.

Об этом заявила начальник отдела информации ведомства Анжелика Курчак в эфире "Беларусь 1".

Как говорится в сюжете телеканала, Генпрокуратура приняла к рассмотрению коллективное обращение более сотни граждан республики.

Они "требуют причислить бело-красно-белый флаг, который в годы Великой Отечественной стал символом зверств на белорусской земле", к экстремистской символике и "запретить его к публичной демонстрации".

В пресс-службе ведомства отметили, что обращение будет изучено в установленном законом порядке.

В декабре Генпрокуратура Белоруссии возбудила уголовное дело в отношении членов Координационного совета белорусской оппозиции. Их обвиняют в создании экстремистского формирования.

В октябре суд Центрального района Минска признал оппозиционный Telegram-канал NEXTA-Live и его логотип экстремистским в связи с содержанием в информационной продукции публичных призывов к осуществлению массовых беспорядков.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. Александр Лукашенко баллотировался в шестой раз. Согласно данным ЦИК республики, он набрал 80,1 процента голосов, кандидат от оппозиции Светлана Тихановская – 10,12 процента.

После выборов несогласные с результатами голосования граждане вышли на акции протеста, которые продолжаются до сих пор. В результате противостояния с силовиками погибли несколько человек. Пострадавшие были с обеих сторон.