Генпрокуратура Белоруссии возбудила дело в отношении Тихановской

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Генпрокуратура Белоруссии возбудила уголовное дело в отношении членов Координационного совета белорусской оппозиции. Их обвиняют в создании экстремистского формирования и руководстве им, сообщает ведомство в Telegram.
Уточняется, что уголовное дело возбуждено в отношении Светланы Тихановской, Марии Колесниковой, Максима Знака, Павла Латушко, Ольги Ковальковой и других лиц.
Ранее в Белоруссии задержали 18-летнего студента, распространявшего личные данные силовиков. По данным правоохранителей, молодой человек также агитировал за участие в массовых беспорядках.
До этого в Белоруссии пресекли деятельность террористической группы. Группа совершила несколько нападений в Гродненской области.