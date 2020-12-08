В Белоруссии пресекли деятельность террористической группы

Фото: ТАСС/Наталия Федосенко

Деятельность террористической группы пресекли в Белоруссии. Группа совершила несколько нападений в Гродненской области, сообщает телеканал ОНТ.

В частности, злоумышленники подожгли дом милиционера и подорвали автомобиль. Участники группы задержаны.

Ранее в Национальном антитеррористическом комитете заявили, что в РФ в 2020 году предотвратили более 40 терактов, ликвидировали 49 боевиков и задержали 36 бандглаварей.

Также за это время на территорию страны не пустили 149 иностранцев, причастных к экстремизму и терроризму.