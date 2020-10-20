Канал NEXTA-Live и его логотип признали экстремистскими материалами

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Фото: wikipedia.org/Максим Шикунец по лицензии CC BY-SA 3.0
Суд Центрального района Минска признал канал NEXTA-Live и его логотип NEXTA экстремистскими материалами. Об этом сообщает агентство Белта со ссылкой на пресс-службу Верховного суда Белоруссии.
Данное решение, отмечают в агентстве, было принято в связи с содержанием в информационной продукции канала признаков экстремизма, публичных призывов к осуществлению массовых беспорядков.
Министерство информации получило поручение включить канал и его логотип в список экстремистских материалов, а также принять меры, направленные на ограничение доступа к информационным ресурсам с аналогичными названиями, а также распространения в белорусском сегменте.
Оппозиционный Telegram-канал Nexta-Live публикует информацию о происходящих событиях в Белоруссии, а также планы по проведению массовых протестов в республике.
Люди вышли на улицы после выборов президента Белоруссии, состоявшихся 9 августа. Согласно данным ЦИК, на них в шестой раз победил Александр Лукашенко. Протестные акции продолжаются в стране уже более двух месяцев.
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