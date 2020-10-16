В МВД Белоруссии объяснили, против кого будут применять огнестрельное оружие

20:15
Фото: ТАСС/Наталия Федосенко
Огнестрельное оружие могут применить в Белоруссии против протестующих граждан, нападающих на правоохранителей. Об этом рассказал начальник главного управления по борьбе с оргпреступностью и коррупцией МВД республики Николай Карпенков в эфире телеканала "Беларусь 1".
По информации ведомства, протесты в Белоруссии стали радикальнее, в связи с чем стражи порядка могут при необходимости применять боевое оружие.
"Конечно, если они начнут оказывать активное сопротивление, мы вынуждены будем применить оружие для того, чтобы защитить граждан, защитить правопорядок, чтобы наши дети не видели вот этой вакханалии. Не дадим им разрушить страну", – пояснил Николай Карпенков.
Он уточнил, что оружие в отношении протестующих будут применять гуманно.
Люди вышли на улицы после выборов президента Белоруссии, состоявшихся 9 августа. Согласно данным ЦИК, на них в шестой раз победил Александр Лукашенко. Протестные акции продолжаются в стране уже более двух месяцев.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: