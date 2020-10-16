В МВД Белоруссии объяснили, против кого будут применять огнестрельное оружие

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Огнестрельное оружие могут применить в Белоруссии против протестующих граждан, нападающих на правоохранителей. Об этом рассказал начальник главного управления по борьбе с оргпреступностью и коррупцией МВД республики Николай Карпенков в эфире телеканала "Беларусь 1".

По информации ведомства, протесты в Белоруссии стали радикальнее, в связи с чем стражи порядка могут при необходимости применять боевое оружие.

"Конечно, если они начнут оказывать активное сопротивление, мы вынуждены будем применить оружие для того, чтобы защитить граждан, защитить правопорядок, чтобы наши дети не видели вот этой вакханалии. Не дадим им разрушить страну", – пояснил Николай Карпенков.

Он уточнил, что оружие в отношении протестующих будут применять гуманно.

Люди вышли на улицы после выборов президента Белоруссии, состоявшихся 9 августа. Согласно данным ЦИК, на них в шестой раз победил Александр Лукашенко. Протестные акции продолжаются в стране уже более двух месяцев.