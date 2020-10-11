Фото: ТАСС/Наталия Федосенко

В Минске опровергли применение газа против протестующих в центре, сообщила РИА Новости официальный представитель ГУВД Мингорисполкома Наталья Ганусевич.

Она также уточнила, что среди задержанных на акции протеста – более десятка человек.

11 октября в Минске оппозиция проводит не согласованную с властями акцию протеста. В СМИ сообщили, что в отношении протестующих применен газ.

В Белоруссии продолжаются массовые протесты, связанные с проведением президентских выборов. Согласно их результатам, Лукашенко набрал 80,1% голосов, Тихановская – 10,12%.

Европейский Союз также не признает результаты голосования. Недавно саммит интеграционного образования принял решение о введении санкций против Белоруссии. В черный список попали около 40 представителей властей РБ. Белоруссия также ввела ответные санкции против ЕС.