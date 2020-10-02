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Москва 24

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Политика

02 октября, 13:23

Белоруссия вводит ответные санкции против ЕС

политика

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Белоруссия с пятницы, 2 октября, вводит ответные санкции против ЕС. Их приняли в связи с введенными союзом визовыми ограничительными мерами в отношении белорусских должностных лиц, приводит RT заявление МИД республики.

"В связи с принятыми ЕС визовыми санкциями в отношении ряда белорусских должностных лиц белорусской стороной с сегодняшнего дня вводится в действие ответный санкционный список", – сообщили в министерстве иностранных дел республики. Как уточнили в дипмиссии, данный список не будут публиковать.

В Минске обратили внимание, что единый список невъездных лиц действует в рамках интеграционных объединений, куда входит республика.

Накануне Евросоюз принял решение ввести санкции против Белоруссии. Уточняется, что в черный список пока не вошел президент Белоруссии Александр Лукашенко.

9 августа 2020 года прошли президентские выборы в Белоруссии. По подсчетам местной ЦИК, Лукашенко получил 80,1% голосов. Оппозиционный кандидат Светлана Тихановская набрала 10,12% голосов. Позднее в стране начались массовые протесты в связи с несогласием с результатами выборов.

23 сентября Лукашенко в шестой раз вступил в должность президента республики.

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